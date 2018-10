Autumn

The last autumn colors here in Estonia. I saw this beautiful single tree on the field when I went to my country home. The fog and this tree is just perfect combination. I love it :)

Võib vist öelda, et viimased võimalused sügisvärve nautida. Minul on väga hea meel, et selle üksiku puu leidsin viimasel hetkel ning just ilusa paksu uduga. Mõnus pilt.