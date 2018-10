Pentax 645z

Kõigepealt suured tänud Photopoindile võimaluse eest kasutada Pentax 645z keskformaatkaamerat.

Põhjus miks ma soovisin testida Pentax 645z kaamerat oli see, et enne Photokina üritust lasid paljud tootjad uued huvitavad peeglivabad kaamerad välja. Eks paljude jaoks tähendab see upgrade kas kere osas või koguni süsteemi vahetuses teise tootja vastu. Olen ka ise mõelnud, et mis paneks mind uuendama oma kaamerat või koguni süsteemi vahetama.

Kuna mina pildistan üldiselt maastikke, siis ma ei näe suurt mõtet, et uuendada hetkel oma olemasolev täiskaader järgmise täiskaadri vastu. Pentax K-1 on väga hea maastiku pildistamiseks ning uute tulevaste objektiividega on ka pildikvaliteet veelgi parem. Uhked autofookused jne asjad mind ei paelu. Maastikufotograafias kasutan üldiselt manuaalset teravust ja seadeid, sest sedasi saab täpsema tulemuse.

Küll aga olen mõelnud, et kas võiks järgmine kere olla keskformaat. Pentax 645z sensori suurus võimaldab printida suurelt. Kuigi jah, Pentax K-1 ja K-1 II saab kasutada pixel shift võimalust, see toob täiskaadri pildi detailsuse osas ikka väga lähedale 645z omale. Kuid pixel shiftil on omad miinused.

Keskformaadi sensor pakub väga head dünaamilist ulatust ja ööfotograafiaks sobib samuti see sensor hästi. Kõrge ISO on palju puhtam.

Pentax 645z üks miinus on see, et see kaamera on ikka väga suur. Minu loodusfoto retked viivad tihti mind matkama nii Eestis kui ka skandinaavia ja Inglismaa mägedes, siis kahjuks ei ole mõistlik 1,5 kg kaamerat kaasa vedada.

Nagu pildi pealt on näha siis 645z on ikka paras elukas.

Peeglivaba keskformaat oleks päris kompaktne. Kuid, et kasutada olemasolevaid objektiive on vaja ca 50mm adapterit. Ricoh peaks disainima uued objektiivid. Eks see on ka peamine põhjus miks ei ole minul erilist lootust, et lähiajal võiksime näha Pentax 645 peeglivabat keskformaati. Kuid järgmine aasta saab Pentax 100 aastaseks, ning väidetavalt on oodata päris suuri uudiseid.

Mina olen kasutanud ainult Pentaxi keresid. Selle tõttu oli ülilihtne 645z oma käe järgi ära seadistada. Menüü ülesehitus on sama alates Pentax K-r (minu kasutuskogemuste järgi). Pimedas tähti pildistades ei pidanud taskulambiga otsima õigeid nuppe taga. ISO ja muud nupud leidsin kiirelt ülesse. Vast kõige rohkem häiris see, et nupud töötavad väga raskelt. Kui oli vaja kiiresti seadeid muuta siis päris tihti tuli ikka mitu korda samale nupule vajutada, et kaamera reageeriks. Võimalik, et Pentax 645z on populaarne rendikaamera Photopoindis, sellest ka väiksed väsimuse märgid. Ülihea lisa on kallutatav ekraan. Pentax 645z on väga lihtne kasutada. Sellel kaameral puuduvad kõikvõimalikud häirivad (minu jaoks) lisafunktsioonid mida pakutakse uuematel täis- ja poolkaader kaameratel kuna turg nõuab.

F8 / 15sekundit / iso 12800

F11 / 3 sekundit / iso 100

Ööfotograafia jaoks on samuti keskformaat väga hea. ISO 25600 on üllatavalt hea, müraeemaldust ei ole lisatud, pilt otse kaamerast. Puud on udused kuna tuul oli väga tugev.

Näiteks K-1ga oleks saanud sama tulemuse kui kasutada iso 12800.

F5.6 / 2sekundit / ISO 25600

F5 / 1/60 / iso 400

Keskformaadi sensori võimekus ei tule kahjuks esile maastikupilte vaadates. Kui teha täiskaadriga focus stacki ja natukene rohkem vaeva näha siis tulemus on sama. Pärast seda põgusat tutvust arvan, et pigem on see kaamera sobilikum just portree pildistajatele, kuna tekitab mõnusalt pehme tausta, mis on selgelt eristatav. Nagu piltide andmetest näha siis kasutan metsades enamasti lahtist ava, kuid selliste kompositsioonidega ei tule bokeh esile.

Kas ma teeksin selle kaameraga paremaid pilte? Kindlasti mitte, nagu näha siis ei õnnestunud minul jäädvustada tõsiselt vingeid hetki loodusest selle kaameraga. Kuid mine tea, ehk saame tulevikus uuesti kokku.

Kokkuvõtteks võib öelda, et mina siiski kaaluks investeerimist Pentaxi keskformaadi süsteemi küll, aga ainult juhul kui nad eemaldavad peegli. Fuji tegi suure avalduse Photokina üritusel. Huviga jälgin kuidas vastab Pentax.