Rainbow and flowers

This weekend we had Pentax summer days. It was really nice to meet other photographers and to participate in workshops. Although, the rainbow wasn’t ordered, it was nice to watch it with that kind of beautiful landscape.

Sel nädalavahetusel oli meil Pentaxi suvepäevad Mulgimaal. Ilm oli heitlik, aga nagu tellitud, sai enne grillimist ka vikerkaart pildistada :) Ikka väga hea nädalavahetus oli.