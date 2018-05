Kaibaldi liivik

One of the weirdest places in Hiiumaa. In the middle of the island lies a sandy area. It looks like typical Estonian coastal line, but the sea is far away.

The Hiiumaa is least lightpolluted area in Estonia, so this island is really good for astrophotography.

Pilt on tehtud Hiiumaal kaibaldi liivikul aprillikuus. Hiiumaa on Eestis üks parimaid kohti linnutee pildistamiseks, kuna seal on valgusreostust kõige vähem. Tähed on seal eriti kirkad, kui võrrelda mandri Eestiga. Kahjuks nüüdseks on öötaevas liiga hele, sest päevad on pikad. Eks tuleb linnutee pildistamisega oodata ja minna järgmine aasta tagasi, sest siis on linnutee kõige ilusam.