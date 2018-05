Milky sea

I’m editing my older images. This is from end of last year. The sea was quite rough, but with longer exposure it creates quite nice effect.

For licensing

https://licensify.co/o/wO_nG0S8?t=20

Thank You for support!

Vaatasin vanu pilte üle. See suhteliselt monotoonsete värvidega pilt jäi silma. Tehtud sai see eelmise aasta lõpus Hiiumaal, Pentaxi talve päevade ajal. Head ajad :)