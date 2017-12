The force

I’m really sorry that I haven’t uploaded images for very long time now. I will give my best to start exploring the nature again. It was just mad rush at work.

This image is from this weekend trip to Hiiumaa. We, Pentax fans, had winter days there. This little island is very beautiful. There is loads of potential to some nice images, especially the woods. I just have to go back as soon as possible :)

I managed to get some images that I like. I will upload these shortly.

For licensing

https://licensify.co/o/O38IjcbO?t=2

Thank You for support!

Pildistamises on päris pikk paus sisse tulnud. Vabandan sellepärast. Hetkel tegelen sellega, et edaspidi oleks ka sügisest jõuludeni vaba aega vähe rohkem.

Esimene Pentaxi talvepäev toimus Hiiumaal, see nädalavahetus. Peab ütlema, et see oli ikka üks väga lahe üritus. Kui oled ka Pentaxi kasutaja siis ühine FB grupiga. Sarnaseid üritusi toimub ka edaspidi ja loodetavasti tihedamalt. Pole hullu kui oled algaja, aitame sind heameelega.

Hiiumaa loodus on lihtsalt fantastiline. Suhteliselt raske on ikka edaspidi siin harjumaa randades pildistada, kui oled korra sattunud Hiiumaale, Ristna neemele. Mega võimsad lained möllavad seal. Peab kuidagi organiseerima ennast sinna tagasi kui on 20+ m/s tuuled :)