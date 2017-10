Abandoned

First thing what I saw was those two beautiful trees. I have been looking something like this for really long time, but when I walked closer then I saw this doghouse and next to it old foundation. It seems that whatever reason this home was abandoned, maybe because it locates in really harsh environment or because of urbanization. Every year this part of Estonia is flooded from heavy rain or because of meltwater. It is adventurous tourist destination, but a challenge for locals. Some places the waterlevel will rise even couple meters.

“Mahajäetud”

Sügisvärvid on nähtud, nüüd siis tuleb maastike pildistamise asemel kolida ümber metsadesse või panna kaamera ette teleobjektiiv, et pildistada linde/loomi. Päikeseloojanguid/tõuse vast nii pea ei õnnestu näha.

See pilt on juba suhteliselt lähedal sellele mida olen soovinud pikalt jäädvustada. Lähemale jõudes aga avastasin, et sellel asukohal on ka emotsionaalsem ajalugu.

Pildil on näha ka koerakuuti, kuid selle maltsa sees võis vundamendi jäänuste järgi enam vähem aimata milline see majapidamine välja võis näha.

Nüüd tuleb oodata paremaid tingimusi, et teha üks dramaatilisem pilt, mis on juba minu peas valmis.